Jean-Luc Mélenchon a-t-il peur de soumettre au vote la candidature d’Huguette Bello à Matignon ?

Les choses semblent s’accélérer au cours des dernières heures dans la course à la désignation du candidat du Nouveau Front Populaire pour le poste de Premier ministre.

D’un côté, Laurence Tubiana, soutenue par le PS, les Verts et le PCF, déclare dans une déclaration à l’AFP qu’elle est prête à assumer la fonction : « Je ne demande rien, mais c’est le moment de l’engagement et cela me correspond« , indique-t-elle. « Quand il y a une crise politique, il faut y répondre. Il y a besoin d’une personne de gauche, si cela doit être moi, je le fais « .

Cette candidature ne plait pas à Jean-Luc Mélenchon et à La France Insoumise qui la trouvent trop modérée et trop « Macron compatible », elle qui avait signé il y a quelques jours une pétition se prononçant pour l’instauration d’une majorité élargie à d’autres partis modérés pour diriger le pays.

Face à cette offensive, Jean-Luc Mélenchon ressuscite la candidature Huguette Bello qui revient en force dans la course, avec tout le soutien de la machine LFIste : posts multiples sur les réseaux sociaux, mot-dièse #Huguettereviens repris par tous les sympathisants LFI, chanson appelant à son retour diffusée en masse, interviews suggérant à nouveau son nom… Tout le panel des moyens de pression est de sortie.

En face, Olivier Faure semble confiant dans les chances de réussite de Laurence Tubiana, au point qu’il lance un défi à Jean-Luc Mélenchon : « Quand on n’arrive pas à avancer, il y a un mode assez simple en démocratie pour départager des candidatures : c’est le vote. Et personne ne devrait avoir peur de la démocratie », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « Nous aurons la possibilité de dire que les parlementaires du Nouveau Front populaire ont fait un choix »

Il est soutenu par François Ruffin qui a déclaré hier sur BFMTV : « Les partis de Gauche ont peur du vote de leurs députés. Ils refusent que ce soit entre les députés du Nouveau Front Populaire que soit énoncé un nom pour Matignon. On va pas le faire à chifoumi, on va pas le faire à un tournoi de babyfoot, on va le faire par le vote », avait-il conclu.

Le Premier secrétaire du PS semble sûr de pouvoir dégager une majorité au sein du Nouveau Front Populaire en faveur de Laurence Tubiana en cas de vote, grâce au soutien des Verts et du PCF. Mais attention. Le passé récent nous a montré que ce qui était vrai à un moment donné ne l’était plus quelques heures après.

Attendons donc pour voir…