Jean-Jacques Morel : « Restaurer l’ordre républicain »

Communiqué

Les événements de rue qui se sont produits la semaine dernière, cité Fayard à Saint-André, et qui ont fait l’objet d’un clip – désormais censuré – projetant des images qui ont tout d’un appel à la violence sont extrêmement graves. Ce clip fait suite à l’attaque sauvage avec des galets d’un équipage de policiers venus secourir une femme victime de violence conjugale. Ces attaques et ces appels à la violence contre nos forces de l’ordre, gardiennes de nos libertés, sont honteuses et inadmissibles. J’ajoute que ces manifestations quasi-insurrectionnelles, armes au poing, sont une menace grave et imminente pour la paix républicaine. Je ne peux pas ne pas penser aux paroles prémonitoires de l’ancien ministre de l’intérieur Gérard Collomb qui dénonçait l’immobilisme de la classe politique au moment où, de côte à côte, nous risquions de nous retrouver face à face.

Le silence assourdissant des principaux responsables politiques Réunionnais en dit long sur leur incapacité à se saisir des menaces lourdes liées à l’insécurité et à l’immigration qui n’en sont qu’à leur début.

Jean Jacques MOREL, Conseiller régional de l’opposition – Région Réunion