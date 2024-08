Jean-Hugues Ratenon : « Nos jeunes professeurs réunionnais dans la souffrance »

Communiqué du député Jean-Hugues Ratenon :

Ces dernières semaines ont été rythmées par de nombreuses demandes de contestations de mutations des Réunionnais, lauréats des concours de l’Education Nationale, désireux de rester dans leur département d’origine.

Après des réunions et interpellations auprès du Rectorat autant par moi que par les autres collègues parlementaires et la Présidente de la Région, 10 dossiers d’affectation ont été retenus pour un maintien dans l’académie de La Réunion. J’ai moi-même rencontré plusieurs stagiaires et leur famille et certains ont obtenu satisfaction.

Mais cela ne suffit pas. La Réunion ne peut pas se contenter de si peu ! Que des miettes.

Qu’en est-il de tous les autres, obligés de s’expatrier dans l’Hexagone ou à Mayotte ?

Ce sont des hommes, des femmes, seuls, contraints de quitter leur femme, mari, enfants, leurs parents dont certains sont malades. Certains doivent quitter leur loyer, d’autres leur maison pour laquelle ils ont contracté des prêts…des doubles dépenses qui désorganisent totalement leur vie entrainant détresse, stress, déprime… Une fois sur place contraints et forcés : Pas de comité d’accueil. Pas d’établissement attribué pour certains. L’inconnu total, un flou total qui ne permettent pas une installation dans de bonnes conditions.

Soulignons également que pour les stagiaires qui ont eu cette chance de rester et d’exercer à la Réunion, il est probable qu’ils soient affectés ailleurs l’année prochaine pour leur titularisation. De nouveaux enseignants seront arrachés à leur île natale.

Le problème reste donc entier.

Inadmissible. On ne peut pas chaque année continuer à mendier quelques places devant l’Etat français. Cette question doit être traitée d’une façon globale.

A l’heure où l’éducation a besoin d’enseignants sur le territoire, beaucoup de nos professeurs ultramarins sont contraints d’abandonner leur rêve en refusant leur affectation pour privilégier leur vie de famille et leurs engagements sur le territoire.

Pourtant, le recteur de l’académie de la Réunion, Pierre-François MOURIER, sur un plateau télé, le 19 août 2024, a déclaré que le créole à l’école, est un axe fort de son mandat, que « grâce à une certification, les enseignants pourront enseigner le créole dans le 1er et 2nd degré » et a ajouté que « 80% de la population est créolophone ». Dans ce cas, pourquoi faire partir nos enseignants ?

Aussi, lors de la rencontre avec les enseignants mutés, la présidente de région et certains parlementaires, il s’est engagé à régler le problème de la majorité des professeurs et de poser le problème dès à présent pour l’année prochaine. Force est de constater que cette parole devant témoin n’a pas été respectée.

Dans ce cas, que vaut la parole du haut fonctionnaire, de l’Etat, face à la détresse de beaucoup de jeunes réunionnais diplômés.

Cette situation n’a que trop duré et devant cette souffrance, la solidarité doit s’exprimer sur notre territoire.

Je continuerai à défendre et soutenir les Réunionnais arrachés à leur île. Il est urgent de trouver des solutions concrètes concernant les mutations des ultramarins.