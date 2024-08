Jean-Hugues Ratenon : « La macronie illégitime mais aussi dans le déni de démocratie »

Communiqué

40 jours après les élections législatives ayant donné une majorité relative au NFP, Macron refuse toujours de nommer une ou un 1er Ministre dans nos rangs. Hier, c’était la trêve olympique, aujourd’hui il veut consulter les différents responsables politiques du pays et pour cela il les convoque à l’Elysée ! Pourtant, il suffit de respecter le suffrage universel.

Un véritable scandale. Une fois de plus, Macron piétine le suffrage universel où il a été désavoué, sanctionné par les français de l’hexagone et encore plus dans les Outre-Mer.

¾ des électeurs rejettent sa politique néfaste pour le pays, anti sociale, anti écologique. Il n’a d’yeux que pour ses amis les riches et continue de faire comme si de rien n’était. Lamentable et irrespectueux.

L’article 68 de la constitution est largement justifié pour le destituer.

Hier, c’est Gabriel Atal qui n’écoutant que la voix de son maitre adopte la même attitude méprisante contre les français. Il ose annoncer que le gouvernement démissionnaire a choisi de garder, pour le budget de l’État qui a été élaboré pour 2025, le même montant que celui de cette année, soit 492 milliards d’euros !

Sauf qu’il feint d’oublier qu’il n’a plus aucune responsabilité, ni lui ni ses ministres !! N’est-ce pas une façon de mettre la responsabilité sur les autres alors que c’est Macron le responsable de la situation actuelle du pays.

Ils ne sont chargés depuis leur déroute électorale et leurs démissions que de gérer les affaires courantes du pays. Or un budget pour l’année prochaine pour la Nation n’est pas une affaire courante. D’autant plus que le document propose de faire des économies de 10 milliards d’euros. Et devinez quels sont les secteurs dans le viseur de Attal : l’emploi, le travail et les contrats d’apprentissage, entre autres.

Le sort des budgets pour les collectivités locales, les services publics et la sécurité sociale sont gardés secrets! N’en parlons plus pour le budget Outre-Mer.

Cela porte un nom : violation des pouvoirs.

Il est urgent que le Président Macron nomme une ou un Premier Ministre du Nouveau Front Populaire pour appliquer notre programme : SMIC à 1600 euros nets ; abrogation de la réforme des retraites ; réinstauration de l’ISF ; plus de logements ; augmentation de 10% des APL ; création d’une Garantie d’autonomie pour les jeunes et les étudiants…ect

Les français n’ont que trop attendu.