Janvier 2024 : Un mois historiquement pluvieux à La Réunion

Janvier 2024 se classe comme le troisième mois de janvier le plus pluvieux en plus de cinquante ans à La Réunion, avec des précipitations moyennes excédentaires de 140 % et des records de cumuls de pluie atteints dans plusieurs régions, suite au passage du cyclone Belal et aux fortes pluies associées à la tempête Candice et à des averses orageuses.

Selon le bulletin climatique mensuel de janvier 2024 publié par Météo France, La Réunion a connu un début d’année exceptionnellement humide, enregistrant le troisième mois de janvier le plus pluvieux depuis les 53 dernières années. Janvier 2024 se classe derrière janvier 1980 (marqué par l’épisode historique Hyacinthe) et janvier 2018 (marqué par la tempête Berguitta et la périphérie du cyclone Ava), mais juste devant janvier 2002 (cyclone Dina).

Ce bilan pluviométrique exceptionnel, avec un excédent moyen de 140 %, a été principalement influencé par le passage de l’œil du cyclone Belal le 15 janvier, suivi de près par les pluies substantielles apportées par la tempête Candice entre le 23 et le 25 janvier, ainsi que par des averses pluvio-orageuses particulièrement intenses les 28 et 29 du mois.

La moitié sud de l’île a été particulièrement arrosée, avec des cumuls atteignant des valeurs remarquables, voire exceptionnelles, comme à Grand Galet où un total de 2388 mm a été mesuré, établissant un nouveau record absolu depuis le début des mesures en 1954.

Des records de couvertures nuageuses

Le mois de janvier a été caractérisé par une nette diminution du rayonnement et de l’insolation à La Réunion, en raison d’une couverture nuageuse bien plus dense qu’à l’accoutumée, liée à d’importants épisodes pluvieux. Cette situation a entraîné une réduction significative du rayonnement, allant jusqu’à -25% au Baril et marquant des records de baisse sur 34 ans de mesures dans certaines zones.

Bien que l’ensoleillement soit resté proche de la normale dans l’Ouest et légèrement excédentaire à la Plaine des Palmistes, Gillot-Aéroport a enregistré une moyenne quotidienne d’insolation de seulement 4 h 59’, soit un déficit de près de 64 heures sur tout le mois, faisant de ce mois de janvier l’un des plus faiblement ensoleillés depuis 71 ans.

L’ampleur des précipitations a non seulement battu des records dans plusieurs localités, mais a aussi souligné la capacité de ces événements météorologiques à impacter de manière significative le quotidien de l’île, allant de la gestion des ressources en eau jusqu’à l’agriculture et la sécurité publique.