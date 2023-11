J-3 avant le début de la 10ème édition de la Volcano Game Jam !

La Volcano Game Jam est une initiative conjointe du Collectif Bouftang, regroupant les professionnels du développement de jeux vidéo à La Réunion, et de La Cité du Volcan, un site touristique, pédagogique et scientifique dédié aux volcans du monde et au Piton de la Fournaise. Pour cette édition spéciale, nous sommes fiers d’annoncer que notre partenaire thématique est l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), qui fait partie de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Cette collaboration unique entre le monde du jeu vidéo et les experts volcanologiques ajoute une dimension spéciale à l’événement.

Les participants sont conviés à assister à une conférence tenue par le partenaire thématique le vendredi matin. À l’issue de cette conférence, le thème précis de cette dixième édition sera annoncé aux participants. Les équipes travaillent alors jusqu’au dimanche midi et devront présenter leurs projets devant un jury, qui disposera ensuite de deux semaines pour tester et évaluer les jeux.

Cinq équipes seront déclarées vainqueurs, dans les catégories suivantes :

Grand Prix Volcano : le jeu obtenant la meilleure note globale.

Prix du thème : le jeu le plus conforme aux contraintes imposées par notre

partenaire.

Prix de la direction sonore : les meilleurs bruitages et musiques les plus originales.

Prix de la direction artistique : les graphismes les plus élaborés et originaux.

Prix du gameplay : les idées de jeu les plus élaborées et originales.

Enfin, le Prix des Jammers sera décerné par les participants à l’événement.

Les équipes gagnantes des cinq principales catégories seront récompensées par des cadeaux, offerts grâce à la générosité de plusieurs entreprises de l’île, telles que Love Games & Geek, J’Escape, EnigmaRun, Family Arena ou Pixel Sunset Studio.

L’événement sera ouvert au public pendant toute la durée du concours.