J-1 avant les JO d’escalade avec Manon Lebon et Oriane Bertone

A la veille du début des épreuves olympiques d'escalade, la ffme974 fait un focus sur les deux athlètes réunionnaises qui y participeront, Manon Lebon et Oriane Bertone.

Le communiqué de la ffme974 :

A la veille du début des épreuves Olympiques, focus sur nos deux athlètes réunionnaises.

Evoluant maintenant en métropole et de par le monde, Oriane BERTONE a d’abord découvert l’escalade et glané ses premiers titres sous les couleurs du Pôle Espoir de la Réunion ; et n’a jamais quitté son club Saint-Leusien de 7 à L’Ouest.

Issue de la même génération, Manon LEBON, quant à elle, s’entraîne toujours sous les couleurs du club Tamponnais Austral Roc et du Pôle Espoir de la Réunion.

C’est grâce à leur talent, leur travail, leur entourage, mais également au travail effectué avec leur entraineur fédéral, Philippe GABORIAUD au sein de la Ligue Réunionnaise FFME, que les deux athlètes ont été propulsées vers le sport de haut-niveau.

Aujourd’hui, elles s’apprêtent à participer à la compétition d’une vie : les Jeux Olympiques ….à domicile !

Dès demain (lundi), nous les retrouverons sur le mur du Bourget !

Allez la France, Allez la Réunion !!

Programme : heure Paris

Lundi 5 août 2024:

13h : qualifications vitesse

Mardi 6 août 2024 :

10h : qualifications combiné BLOC

Mercredi 7 août :

12h35 : finales vitesse

Jeudi 8 août :

10h : qualifications combiné DIFFICULTE

Samedi 10 août:

10h15 : finales combiné BLOC & DIFFICULTE

Diffusion :

Eurosport/Max: toute la compétition en intégralité

France TV :