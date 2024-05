« Ish An » remixé par DJ Sebb

L'interprétation originale d'un des participants au traditionnel karaoké de la rondavelle "Le four à chaux de Jérôme" à Saint-Leu fait le tour de l'Internet réunionnais depuis quelques semaines. DJ Sebb a décidé d'apporter sa patte et a réalisé un remix qu'il a partagé sur les réseaux sociaux.

« Pa Pa Pa Pa Pa, Ish An, Ish An, Ish An » résonne dans les oreilles des Réunionnais depuis maintenant deux semaines. Le karaoké hebdomadaire de la rondavelle « Le four à chaux de Jérôme » est devenu un rendez-vous incontournable à Saint-Leu comme sur les réseaux sociaux pour des découvertes de talents cachés grâce à la diffusion en Facebook Live des interprétations.

C’est de loin la performance d’Emmanuel qui fascine le plus le public réunionnais. Au point que l’incontournable DJ Sebb, l’architecte de la Gommance, en a fait un remix diffusé sur Snap : « On ne pouvait pas le laisser passer ! Il fallait le découper, faire un truc« , lance-t-il.