Incendie dans un immeuble à la Réserve : La solidarité sainte-marienne

Communiqué

Suite à l’incendie survenu dans la résidence Galiotte, au sein du secteur de la Réserve à Sainte-Marie, la Ville de Sainte-Marie souhaite faire le point. Le Maire Richard Nirlo souhaite exprimer sa profonde gratitude et reconnaissance envers l’ensemble des forces de l’ordre, des pompiers et des secours qui ont œuvré avec courage et détermination pour maîtriser cet incident majeur. Grâce à leur intervention rapide et efficace, un drame potentiel a été évité et aucune victime grave n’est à déplorer.

Dans ces moments difficiles, la solidarité Sainte-Marienne s’est manifestée avec force et compassion. Les services de la mairie, en étroite collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), se sont immédiatement mobilisés pour accompagner et soutenir la famille affectée par cet événement. Grâce à l’engagement de tous, la famille sinistrée fait l’objet de toute notre attention pour un relogement rapide.

La Ville de Sainte-Marie tient également à remercier les citoyens pour leur soutien et leur générosité. Cette mobilisation collective témoigne de l’esprit de solidarité qui caractérise notre ville.

Nous rappelons à tous les habitants l’importance de la vigilance et de la prévention pour éviter de tels incidents à l’avenir. La Ville de Sainte-Marie, en collaboration avec les autorités compétentes et les bailleurs sociaux, prendra les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des résidences et garantir le bien-être de tous les Sainte-Mariens.

Pour toute assistance ou information complémentaire, les habitants sont invités à contacter les services de la mairie ou le CCAS.

Nous restons unis et solidaires.