Inauguration de nouveaux radiers à Trois Bassins

Le communiqué de la municipalité :

La Ville de Trois Bassins est fière d’annoncer l’inauguration des radiers réalisés sur les rues Touring Hôtel et Gabriel Mareuil, ce jeudi 23 novembre 2023 par Daniel PAUSÉ, Maire de la commune de Trois Bassins et Jean Bernard MARATCHIA, conseiller régional.

Une initiative majeure visant à sécuriser la population face aux risques d’inondations accentués par le changement climatique.

La commune Trois Bassins est un territoire fortement marqué par sa géographie et sa configuration physique. D’abord très exigu, il présente de fortes pentes et s’étend sur un plan incliné du littoral aux remparts des cirques de Cilaos et de Mafate.

C’est aussi un territoire fragmenté et scindé par un réseau hydrographique dense composé de 19 bras de ravines.

Dans le cadre de l’amélioration et de la sécurisation du réseau routier communal vis-à-vis des risques d’érosion et d’inondation, la commune de Trois Bassins a procédé à la suppression de quatre (4) radiers submersibles situés sur le chemin Gabriel Mareuil et sur la rue du Touring Hôtel.

L’opération comprend :

– Les prestations d’études préalables (géotechnique, levé topographique, diagnostic, …) ;

– Les études de conception et le suivi des travaux ;

– Les travaux de terrassement ;

– Les travaux de soutènement ;

– La mise en place d’un ouvrage hydraulique ;

– Le dévoiement éventuel des réseaux existants ;

– Les travaux de réfection de chaussée.

La suppression de ces radiers contribuera significativement à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Trois Bassins et renforcera la résilience du réseau routier de la commune face aux risques environnementaux.

PROGRAMME OPERATIONNELS EUROPEENS FEDER 2O14.2O2O

Coût de l’opération : 466 550,00 €

EUROPE FEDER : 365 400 €

COMMUNE : 77 150 €