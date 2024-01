Hausse des prix des carburants en février à La Réunion

Le Super sans plomb augmente de 1 centime en février à La Réunion et passe à 1,68 euro/litre. Le Gazole coûtera 2 centimes de plus et atteindra 1,35 euro/litre. Le prix de la bouteille de gaz reste figé à 15 euros grâce aux aides des collectivités.

Communiqué de la préfecture

Au 1er février 2024, le prix du super sans-plomb augmente de 1 centime et celui du gazole de 2 centimes. Cette hausse est liée principalement à la hausse de la demande en Asie.

Après plusieurs mois de tendance baissière, les cours repartent légèrement à la hausse, en raison d’une hausse de la consommation en Asie.

En outre, les facteurs suivants ont également concouru à l’évolution mensuelle constatée :

– Tendance des cotations à la hausse : par rapport au mois dernier, les prix moyens des barils sont en légère augmentation pour le sans-plomb (+ 2,35 %, entraînant + 1 et à la pompe) comme pour le gazole(+ 1,62 %, ce qui a une incidence de+ 2 centimes à la pompe).

– La légère diminution du coût du fret (- 2,29 %) ne suffit pas à influencer le prix final des carburants.

– La parité euro-dollar s’améliore en faveur de l’euro (+ 0,59 %) sans pour autant être perceptible sur le prix des carburants.

– Les cotations mensuelles du gaz sont en légère hausse, entraînant une hausse de 12 centimes du prix de la bouteille. Cette hausse est limitée (- 5 centimes) par la hausse de l’euro. Sans l’aide des collectivités, le prix de la bouteille s’établirait à 20,31 €.

Comme le prévoit la réglementation, le préfet fixe mensuellement les prix maximum des produits pétroliers suivants :

– Supercarburant sans plomb

– Gazole

– Gaz de pétrole liquéfié

Ces prix maximum (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps :

– Tout d’abord, les prix maximum hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

– les prix maximum toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil Régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l’Hexagone, l’Etat ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.

L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.