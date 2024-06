Grisaille, fraîcheur et vents forts au programme de ce jeudi

Le bulletin de Météo France Réunion :

Grisaille, fraîcheur et vent fort au programme de la journée!

L’élément marquant demeure le vent d’Est à Nord-Est qui souffle avec des rafales de l’ordre de 80 à 100 km/h sur les zones littorales exposées du Nord-Ouest et du Sud ainsi que dans les hauts de l’Est et 100 à 120 km/h dans la majorité des hauts, comme ceux de l’Ouest et du Nord-Ouest, le volcan et ses alentours, le Maïdo et sans oublier la Plaine des Cafres. La nouvelle route du littoral est donc directement exposée à ces rafales. Seules les zones situées près du littoral entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose à Sainte-Marie restent à l’écart de ce vent très turbulent.

Côté ciel, peu ou pas de soleil à espérer. Le gris est donc la couleur dominante. Cette couverture nuageuse laisse échapper des pluies et averses, faibles et éparses dans l’Ouest, mais fréquentes et plus durables dans l’Est, notamment dans l’environnement du volcan.

L’absence de soleil limite la hausse des températures; au meilleur de ce jeudi, elles ne dépassent pas 24 à 27°C près de l’océan, 20°C dans les cirques et 12 à 15°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.

La mer est forte au vent de la Pointe au Sel à Champ Borne avec une houle d’alizé voisine de 3 mètres ; elle est croisée le long du Sud-Sauvage avec la houle de Sud-Ouest proche de 2 mètres qui déferle sur la façade Ouest.