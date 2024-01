Gabriel Attal nommé Premier ministre : Réactions à La Réunion

Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre. Il est chargé par Emmanuel Macron de composer le nouveau gouvernement. L’annonce faite, les élus réunionnais donnent leur avis sur cette nomination.

Nathalie Bassire, députée de La Réunion

Nathalie Bassire, députée de La Réunion, s’est plutôt interrogée sur la politique qui sera menée par Gabriel Attal : « On va changer de Premier ministre mais est-ce qu’on va changer de façon de gouverner ? Il n’y a pas assez de distance entre le président de la République et le Gouvernement qui a pour mission de permettre les débats à l’Assemblée nationale. Je crains que ça ne va pas changer si on reste sur la même façon de faire. »

Cyrille Melchior

Le Président de la République a décidé de nommer Gabriel Attal en qualité de Premier Ministre, devenant ainsi le plus jeune Premier Ministre de l’histoire de la 5ème République.

Je tiens adresser mes sincères et chaleureuses félicitations au nouveau chef du gouvernement, reconnaissance d’un engagement sans faille pour la République et ses valeurs, comme en témoigne son passage à la tête du Ministère de l’Education nationale ponctué par plusieurs réformes de grande ampleur.

L’éducation devra d’ailleurs demeurer la mère des batailles pour une société plus inclusive, plus solidaire et promouvant les compétences ainsi que le savoir-faire français.

D’autres chantiers majeurs attendent le gouvernement, et sur lesquels les Réunionnais seront particulièrement attentifs, notamment l’insertion et l’emploi, la prise en charge du vieillissement et de la dépendance, la souveraineté alimentaire ou encore le développement économique et la préservation du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Dans la continuité du travail engagé avec les Gouvernements précédents ainsi que le Préfet de La Réunion, le Département de La Réunion demeurera un partenaire actif pour la mise en œuvre des politiques publiques au profit des Réunionnaises et des Réunionnais, dans une démarche de solidarité et d’intelligence collective.

Je tiens pour terminer à saluer le travail d’Elisabeth Borne à la tête du précédent gouvernement, dont l’engagement a été marqué par un déplacement officiel à La Réunion en mai dernier, visite durant laquelle elle a pu faire quelques annonces majeures concernant le soutien à l’agriculture et au projet MEREN, la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que l’accompagnement financier de l’Etat pour la construction de 5 nouveaux EHPAD.