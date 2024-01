Gabriel Attal nommé premier ministre

Après avoir dit « de tout coeur merci » à Elisabeth Borne dans un tweet publié ce lundi vers 18h, Emmanuel Macron a annoncé le départ d’Elisabeth Borne du gouvernement. Le nouveau Premier ministre vient d’être annoncé, il s’agit de Gabriel Attal.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

Le nom du plus jeune premier ministre de la Vème République était sur toutes les lèvres depuis hier. Ministre de l’Éducation nationale pendant cinq mois, c’est à lui qu’Emmanuel Macron a décidé de confier les rênes de l’exécutif. Selon un sondage publié par nos confrères du Figaro début janvier, il fait partie des ministres les plus populaires du gouvernement devant Bruno Le Maire.

Son passage à l’Éducation nationale a été marqué par son autorité avec comme première décision l’interdiction de l’abaya à l’école. Le trentenaire a également multiplié les interventions sur le thème du harcèlement. À cinq mois des élections européennes, Gabriel Attal, 34 ans, pourrait s’avérer utile aux côtés du chef de l’État. Animal politique, son face-à-face avec Jordan Bardella lors d’un débat télévisé pour les élections législatives a été particulièrement remarqué.

Militant au parti socialiste pendant une dizaine d’années entre 2006 et 2016, le nouveau premier ministre pousse la porte de la Macronie en 2016 portée par la vague emmenée par Macron. Élu rapidement député, il devient en 2018 porte-parole de la République en marche puis, entre en octobre de la même année, au gouvernement d’Edouard Philippe en tant que secrétaire d’État au ministère de l’Éducation. Il a alors 29 ans ce qui en fait le plus jeune membre du gouvernement sous la Vème République. En mai 2022, après la réélection d’Emmanuel Macron, il arrive à Bercy en tant que ministre délégué aux Comptes publics. Une mission qui va durer un an avant le remplacement de Pap Ndiaye.

Les réactions au niveau national

Jean-Luc Mélenchon fustige de son côté la « disparition » du poste de Premier ministre.

Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur aux peuples dont les princes sont des enfants. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 9, 2024

👏 Félicitations à @GabrielAttal, nommé Premier ministre. Successivement porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des Comptes publics, puis ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, il devient aujourd'hui le plus jeune Premier ministre 🇫🇷. Poursuivons… pic.twitter.com/KiSZ0KAAFq — Renaissance (@Renaissance) January 9, 2024

C’est aux actes que nous jugerons Gabriel Attal. Il sera un bon Premier ministre s’il parvient à mener une bonne politique pour la France : une politique de redressement des comptes publics, de retour de l’autorité et de reconstruction de nos services publics effondrés. Mais il… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 9, 2024