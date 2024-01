Futur Belal atteint le stade de dépression tropicale et se trouve à 845 km de La Réunion

– Une évolution en tempête tropicale (future tempête BELAL) est envisagée dans les prochaines heures avec une trajectoire qui va rapprocher ce système des Grandes Mascareignes (La Réunion – Maurice) ce week-end. Un passage au plus près de ces îles est actuellement prévu entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir. A cette échéance (à environ 3 jours), les incertitudes sont encore importantes de sorte qu’il est encore difficile de se prononcer sur une distance de passage au plus près.