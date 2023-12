France 2030 : « C’est vraiment cette diversité que nous recherchons »

Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement et pilote de France 2030, est actuellement en visite à La Réunion pour explorer des entreprises innovantes dans le cadre de ce projet ambitieux. France 2030 vise à soutenir financièrement les initiatives innovantes à La Réunion, contribuant ainsi à la transformation économique de l'île. Les premières propositions de projets ont captivé le membre du gouvernement.

France 2030 est un plan national d’envergure visant à transformer de manière durable des secteurs-clés de l’économie française grâce à l’innovation technologique et industrielle. Au niveau national, un investissement de 54 milliards d’euros est prévu pour permettre aux entreprises, aux universités et aux organismes de recherche de réussir leur transition vers des filières stratégiques, répondant ainsi de manière compétitive aux enjeux écologiques et d’attractivité du monde de demain.

Parallèlement, France 2030 a également une dimension régionale, placée sous l’autorité de la présidence de la Région et de la préfecture, offrant ainsi aux territoires spécifiques des moyens pour développer l’innovation. Ces fonds se présentent sous forme de subventions ou d’avances remboursables.

« Il s’agit d’une association à parité entre l’État et la Région. Chaque euro investi par la Région est complété par un euro de l’État. Pour La Réunion, nous avons décidé que chaque euro de la Région serait doublé par deux euros de l’État, totalisant ainsi 4,5 millions d’euros pour France 2030 régionalisée à La Réunion », explique Bruno Bonnell.

« Le projet doit avoir du sens pour le territoire et au niveau national. Il doit s’inscrire dans la durée, être solide économiquement, car l’entreprise ou la filière doit également apporter une part de financement », précise Maya Césari, conseillère régionale.

La diversité réunionnaise se voit également dans l’innovation

Concernant les start-up présentées, Bruno Bonnell souligne « la diversité de l’innovation sur l’île de La Réunion, avec des projets allant de la construction tropicale à un nouveau modèle numérique pour optimiser les échanges entre entreprises de matériel, en passant par la recherche virale sur l’utilisation des plantes naturelles du territoire pour traiter des virus tels que le Zika. »

Quatre projets ont été retenus par la Région Réunion. « Ce sont actuellement des porteurs de projets et de très petites entreprises de quelques personnes, mais qui ont vocation à devenir dans l’avenir des entreprises de plus grande envergure, créant ainsi des emplois et générant de la richesse sur le territoire », explique Maya Césari.

Pour Bruno Bonnell, le positionnement géographique de La Réunion est un atout à exploiter dans la zone océan Indien appelée à devenir incontournable dans les années à venir. « Il ne faut pas considérer cette position sur la carte du monde comme une limitation, mais plutôt comme une opportunité. France 2030 concerne tous les coins de la France. C’est vraiment cette diversité que nous recherchons. Je préfère être fier d’être sur une île dans l’océan Indien plutôt que de regretter de ne pas être à Paris. »