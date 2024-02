Frais de mandat : Ratenon et Gaillard interpellent Braun-Pivet sur une augmentation « insensée, indécente voire immorale »

Le courrier :

Madame la Présidente,

Nous vous faisons part de notre désaccord suite à la récente décision du Bureau de notre Assemblée d’augmenter de 300€ l’enveloppe d’avance des frais de mandat (AFM) des députés. Comme vous le savez, notre groupe LFI est le seul groupe à ne pas avoir voté cette proposition. Encore plus grave, nous apprenons que les sénateurs augmenteront également leur AFM de 700€ par mois.

Madame la PrésideLes députés Pzrnte, cette nouvelle augmentation est insensée, indécente voire immorale.

Le contexte inflationniste persiste et accentue la pauvreté et la précarité de nos concitoyens. 2024 ne présage aucune amélioration du portefeuille des ménages. Dès le 1er février, le Gouvernement annonce une augmentation de près de 10% de la facture de l’électricité. A La Réunion, les automobilistes subiront une hausse des prix du carburant. Suite au récent passage du cyclone Belal, desfamilles ont tout perdu – denrées alimentaires, matériels électroménagers… – et doivent y faire face. Nous vous rappelons que notre territoire est d’ores et déjà touché par un taux de pauvreté de 37% et un taux de chômage de 18%.

Cette décision du Bureau engendre au sein de la population de l’incompréhension, de la colère et davantage de défiance à l’égard de la classe politique. Nos collaborateurs partagent ce sentiment, comme le révèlent plusieurs médias nationaux. Eux aussi sont touchés par la vie chère.

Pourquoi n’influencez-vous pas vos amis au Gouvernement pour contribuer à une hausse des salaires, des prestations sociales et des retraites ? Quand déciderez-vous d’une revalorisation du crédit collaborateur ? Madame la Présidente, nous vous proposons de remettre à l’ordre du jour au Bureau de l’Assemblée nationale l’annulation de l’augmentation de l’AFM des députés mais aussi l’augmentation du crédit collaborateur.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, l’expression de notre haute considération.

Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion

Perceval Gaillard,

Député de La Réunion