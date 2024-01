Football : Levée de boucliers contre la réforme de la Super 2

Dimanche dernier, Yves Ethève a annoncé, en accord avec le Comité directeur de la ligue, que la Super 2 allait être transformée en D2R, faisant passer le nombre de clubs de 36 à 12 ou 14 places. Une décision contestée par de nombreux clubs qui se retrouvent dans l'incertitude et le désespoir.

Autant dire que l’annonce de dimanche dernier reste en travers de la gorge de nombreux amoureux du football péi. Yves Ethève, le président de la Ligue réunionnaise de football (LRF), a indiqué que le Comité directeur de la ligue a voté une réforme de la 2e division du football régional, la Super 2, qui va être transformée en D2R.

Cela signifie que les 3 poules existantes de la Super 2 vont être rabotées en une seule, faisant passer le nombre de clubs de 36 à 12 ou 14. En conséquence, près des deux tiers des clubs vont être rétrogradés et des questions demeurent pour les promus. Surtout, les contours exacts de cette réforme doivent être présentés dans la semaine, laissant de nombreux clubs dans le doute sur la saison à venir.

Certains clubs, comme le FC 12e km, ont déjà été avertis qu’ils évolueront en D3 alors qu’ils ont obtenu sur le terrain le droit de monter en Super 2. « Les clubs m’ont appelé. Les présidents et les éducateurs sont perdus. Cela chamboule tout pour eux, tant pour l’équipe première que pour la formation des jeunes », dénonce Alex Augustine qui s’était présenté contre Yves Ethève lors des dernières élections de la LRF.

Plus que la décision, c’est la méthode qui énerve. Le 10 décembre dernier, cette question avait bien été évoquée lors de l’Assemblée générale (AG) de la LRF, mais les présidents de clubs n’avaient pas voté dessus. C’est donc un coup de massue pour eux lorsqu’ils ont appris la nouvelle dans la presse dimanche dernier.

« C’est comme César, Yves Ethève décide de tout et personne ne dit rien. Pourtant, les présidents de clubs sont souverains et lorsque l’AG vote, on est obligé de s’y mettre », rappelle Alex Augustine qui affirme que de nombreux présidents se sont tournés vers lui. Ce dernier demande donc aux instances compétentes (Ligue de football amateur, FFF, le CROS, la DRAJES) de faire respecter les règlements.

La LRF a annoncé la présentation du nouveau format cette semaine. La saison doit reprendre en mars prochain sur les terrains, mais la lutte au maintien a déjà commencé en coulisse.