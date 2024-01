Fin de la vigilance orange, des vigilances jaunes toujours en cours dans l’Ouest, le Sud et le Sud-Est

Météo France Réunion annonce la fin de la vigilance orange. Toutefois, des vigilances jaunes sont toujours en cours dans l'Ouest, le Sud et le Sud-Est.

Le bulletin de Météo France Réunion :

Fin de l’épisode de fortes pluies orages orange.

Fin probable : Jeudi 25 Janvier 2024 à 11h00 locales.

Situation générale

La Tempête Tropicale Modérée CANDICE continue de s’éloigner de notre département. Les conditions s’améliorent lentement.

Observations

Quantités de pluie relevées sur les 12 dernières heures :

Grand-Coude : 228 mm

Grand-Galet : 198 mm

Plaine des Makes : 221 mm

Le Dimitile : 241 mm

Le Tevelave : 118 mm

Depuis le début de l’épisode, les cumuls provisoires observés atteignent :

Grand Coude: 574 mm

Dimitile: 539 mm

Les Makes: 481 mm

Sur le littoral: 100 à 200 mm.

Rafales maximales observées ce jour :

102 km/h dans les Hauts de Sainte-Rose. 91 km/h au Pas de Bellecombe-Jacob

93 km/h au Maïdo

89 km/h au Port

Prévisions



Les averses se poursuivent sur les zones sud et sud-est avec une baisse d’intensité observée. Cela explique le passage de

la vigilance jaune sur les zones Sud et Sud-Est, et le passage au vert ailleurs.

Ceci est donc le dernier bulletin de suivi de la vigilance Fortes Pluies Orages.

Conseils de comportement

En vigilance Jaune Fortes pluies/orages

Je me tiens informé auprès des autorités

J’évite de pratiquer des activités nautiques

Je ne franchis pas, à pied ou en voiture, les ravines ou les rivières en crue ou qui peuvent

l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

En vigilance Jaune Vents forts

Je suis prudent dans mes déplacements, et j’évite les secteurs forestiers

Je limite ma vitesse sur route, en particulier si je conduis un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent

Je protège ma maison et les biens exposés au vent

Je prévois des moyens d’éclairage de secours