Faux bois d’arnette à La Rivière : Génération Ecologie interpelle Cyrille Melchior

LETTRE OUVERTE à Monsieur Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental de La Réunion

Monsieur Le Président du Département, merci de procéder en urgence à l’arrachage des faux bois d’arnette – une espèce potentiellement invasive – plantés sur la route Hubert Delisle à La Rivière Saint–Louis (à proximité du pont de la ravine Casimir) !

Monsieur Le Président du Département,

Génération Écologie par la présente vous informe que lors de la plantation d’arbres endémiques et indigènes sur la Route – départementale – Hubert Delisle à La Rivière (97421) une dizaine de faux bois d’arnette a été plantée à côté du pont de la ravine Casimir (voir photo jointe). Contrairement aux bois d’arnette indigènes des hauts (Dodonaea Viscosa) et des bas (Dodonaea Salicifolia) très utilisés dans la pharmacopée locale, ce faux bois d’arnette (espèce exotique) représente un réel danger pour notre biodiversité, de par sa dissémination facile, et une menace pour notre patrimoine végétal. Par ailleurs, le faux bois d’arnette serait une plante toxique qui présente un risque sanitaire pour toutes les personnes qui seraient amenées à l’utiliser en tisane à la place du bois d’arnette connu pour ses vertus curatives.

Ne doutant pas de votre intérêt pour la protection de la biodiversité et la sauvegarde du patrimoine végétal de l’île de La Réunion, Génération Écologie compte sur votre diligence pour remplacer ces faux bois d’arnette par des espèces endémiques ou indigènes.

Génération Écologie reste à votre entière disposition pour toutes demandes d’informations supplémentaires et vous prie d’accepter nos salutations les plus écologiques.

Ensemble protégeons et valorisons notre biodiversité et notre patrimoine végétal.

Yanis Fontaine, référent Génération Ecologie Saint-Louis/La Rivière, & Vincent Defaud, porte-parole départemental de Génération Ecologie La Réunion.