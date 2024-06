Faîtes-vous partie des 4,7 millions de riches en France ?

D’après le rapport de l’Observatoire des Inégalités, 4,7 millions de Français ont atteint le seuil de richesse, soit 7,4 % de la population. L’association fixe le seuil de richesse au double du niveau de vie médian, soit à 3 860 euros après impôts pour une personne seule et de 5 790 euros pour un couple.

Des riches de plus en plus riches, mais moins nombreux

D’après le rapport, les riches sont moins nombreux qu’il y a 10 ans, mais aussi plus riches.

La part des riches est en baisse de 1,5 point par rapport à 2011. En parallèle, le niveau de vie de ces Français les plus aisés a augmenté. L’Observatoire des inégalités estime que la moitié d’entre eux ont un niveau de vie supérieur à 1,28 fois le seuil de richesse en 2021, (contre 1,26 fois en 2011).

Près de la moitié du patrimoine de l’ensemble des ménages concentré chez 10% des plus riches

Ce sont 5 millions de ménages, soit 17 % de la population, se situent au-dessus du seuil de richesse en patrimoine. La concentration du patrimoine aux mains des plus fortunés augmente au détriment du reste de la population. Les 10 % les plus fortunés disposent de 47 % du patrimoine de l’ensemble des ménages en 2021.

Le poids des 500 plus grandes fortunes professionnelles, dans lequel Bernard Hayot et sa famille figurent à la 411e place et aucun Réunionnais, selon le classement du magazine Challenges, a pratiquement décuplé en 20 ans. Elles atteignent un montant total de 1 170 milliards d’euros en 2023.

Une concentration de riches hommes, cadres supérieurs et âgés

Les cadres les mieux rémunérés composent l’essentiel des personnes riches en France. Dans le détail, les salariés sont à 43 % des cadres supérieurs du privé, 21 % sont des cadres de la fonction publique et 3 % des directeurs généraux ou adjoints d’entreprise. À noter que les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à occuper les postes offrant un salaire situé dans les 10 % du haut de la hiérarchie.

La part de riches dans la population augmente par ailleurs avec l’âge, avec 15 % de personnes âgées entre 60 et 64 ans contre 1 % des ménages de moins de 30 ans parmi les riches.