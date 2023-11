Exclusion de trois élus EELV : Le conseil statutaire annule la décision

Par une décision du conseil statutaire du 9 novembre dernier, Nila Radakichenin, Michel Clémente et Mélissa Cousin ont vu leur exclusion du parti EELV annulée pour vice de forme. En effet, leur convocation ne leur a pas été notifiée par courrier recommandé, mais par mail. “Il s’agit juste d’une erreur sur la forme, le conseil statutaire ne se prononce pas sur le fond”, précise Geneviève Payet, secrétaire régionale d’EELV Réunion. “C’est une décision prise dans l’urgence, et nous aurions effectivement dû le faire par recommandé. Nous allons donc reprendre la procédure et les convoquer par recommandé, cette fois. Nous voulons renouer le dialogue, comprendre les positions de chacun et dépasser la situation de crise”, poursuit la secrétaire régionale d’EELV Réunion.

Si des dissensions sont apparues après les élections régionales, c’est bien les positions lors des dernières élections sénatoriales des trois élus saint-paulois qui sont au cœur des discussions. “Il y a d’abord un problème politique. Il y a eu un choix validé par le Conseil politique régional de soutenir une liste. Il y a un choix souverain du parti, et on ne peut soutenir une autre liste qu’à titre personnel. Et non pas avec l’étiquette d’EELVR. Enfin, suite à cette séquence, il y a eu un mouvement de colère, avec des échanges de mots et de visuels sur les réseaux sociaux qui ne sont pas acceptables. Nous voulons retrouver une ambiance pacifiée”, explique Geneviève Payet.

“On est à deux doigts de claquer la porte”

Du côté des intéressés, on salue cette annulation de la décision de la direction locale du parti. “On a vécu cela comme injuste et incompréhensible”, affirme Mélissa Cousin. “Cela a d’abord commencé par nous accuser de revenir sur notre parole à propos de la NRL. On a quand même entendu qu’on nous reprochait de trahir nos positions sur les mobilités et de pas assez faire d’écologie. Ils ont tiré à boulets rouges sur nous. Nous avons proposé des réunions pour mettre à plat tout cela, ils ne nous ont jamais répondu. Après est venu cette décision de soutenir la liste d’Ericka Bareigt, alors que nous avions proposé de soutenir les deux listes. Ils ne l’ont pas prise en compte, nous enjoignant à tourner le dos à notre majorité saint-pauloise”, poursuit l’élue municipale de Saint-Paul.

Devant de telles divisions, cela vaut-il encore la peine d’essayer de défendre son étiquette EELVR ? Si une telle décision est envisageable, Melissa Cousin ne veut pas rompre le dialogue. “On est à deux doigts de claquer la porte. Pour autant, nous tendons également la main à la direction locale du parti. Nous voulons en assainir sa gestion pour proposer des solutions aux dossiers importants du moment”, poursuit l’élue.

“J’ai honte qu’on soit obligé d’étaler ce genre d’histoire en public. Cela alimente le rejet des Réunionnais envers les élus, mais nous devons nous défendre quand on salit nos noms”, conclut Mélissa Cousin.