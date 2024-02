États généraux des mobilités : « Une attente citoyenne forte »

En préambule, Huguette Bello a indiqué que ces États généraux des mobilités ont répondu « à une attente citoyenne forte » en initiant un vaste débat régional sur la mobilité quotidienne et offrant une vision globale des besoins et des priorités en matière de déplacement (voiture, train, bus, vélo, marche).

L’implication sans précédent de toutes les collectivités compétentes en matière de mobilité (CINOR, CASUD, CIREST, CIVIS, Territoire de l’Ouest, Département, Île de La Réunion Mobilités et l’État) a été un pilier majeur de cette démarche, a par ailleurs salué la présidente de Région, tout comme le partenariat noué avec les citoyens. Pour rappel, la première étape des EGM, organisée de mai à juillet 2023, a suscité près de 11.000 contributions lors de plus d’une centaine d’événements. Ces enseignements ont nourri la seconde étape avec la création de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités (ACM), qui a débouché sur des échanges riches et des propositions solides. Cette Assemblée, qui a clos ses travaux le 9 décembre 2023, a voté enfin un rapport final définissant cinq grandes priorités d’action publique ainsi que des propositions concrètes.

« Près de 77% des Réunionnais demandent à ce qu’il y ait un réseau ferroviaire. Et pour tout cela, nous voudrions avoir la dotation ferroviaire. Nous réclamons notre part parce que nous avons besoin de nous déplacer plus facilement », a fait savoir la présidente de la Pyramide inversée. Un projet mis de côté durant cette mandature reconnaît la collectivité régionale, expliquant que « c’est un projet axé sur le long terme ». En attendant, la Région Réunion souhaite se concentrer sur le développement de modes de déplacement plus doux comme « le covoiturage et les transports en commun », sans oublier l’amélioration des infrastructures routières.

L’ACM préconise tout d’abord une refonte complète de l’aménagement du territoire, visant à rendre tous les services de base accessibles en moins de 15 minutes, associés à des pôles d’accès multimodaux pour une interconnexion fluide entre les différents modes de transport.

Pour répondre aux besoins évolutifs, l’Assemblée des citoyens préconise ensuite la réalisation de projets de transports collectifs et de marchandises à la fois structurants et innovants, pour garantir une mobilité efficace et durable.

Un autre des points majeurs concerne l’amélioration globale de l’efficacité, de la qualité et de l’attractivité des réseaux de transports en commun. L’objectif est d’offrir des services de qualité tout en encourageant le recours à des modes de déplacement durables, avec un accent plus poussé sur le développement de l’intermodalité.

L’ACM préconise en parallèle des actions concrètes pour développer et sécuriser les modes de déplacement en modes doux ou actifs.

Enfin, une des recommandations majeures de l’ACM concerne la nécessité d’une gouvernance partagée entre les différents opérateurs tout en intégrant la participation citoyenne dans la prise de décisions.

Ces cinq priorités définissent la feuille de route qui guidera l’avenir des transports à La Réunion. L’Assemblée Citoyenne des Mobilités insiste sur l’importance de ces propositions et le travail se poursuit maintenant avec tous les partenaires compétents pour élaborer une feuille de route partagée.

Les conclusions des EGM deviendront le cadre d’action de la feuille de route partenariale des mobilités à La Réunion à court, moyen et long terme, avec un retour prévu vers la population avant la fin de l’année 2024.

Les conclusions de la Phase 1 des États généraux des mobilités