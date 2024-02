Escalade : Trois Réunionnais au départ des Championnats de France de bloc Sénior

La Cité des Métiers en partenariat avec Rubika Réunion organise la 1ère édition du Forum sur les métiers et les formations du Cinéma, du Jeu Vidéo et de la Création Numérique au Campus Pro de Saint-Pierre le jeudi 22 février 2024, mettant en avant les réalisations locales, les opportunités professionnelles et les formations disponibles dans ces secteurs en expansion à La Réunion.