« Je n’arrive tout simplement pas à y croire. Déjà, être en finale, c’était tout simplement dingue et quand ça a buzzé vert en huitième, je me suis dit, allez, essayons d’aller encore plus loin », a commenté cette nuit Manon Lebon sur le site internet de la FFFME.

La Tamponnaise de 19 ans venait de poinçonner son billet pour les Jeux olympiques de Paris, où elle retrouvera en équipe de France une autre grimpeuse formée dans l’île, Oriane Bertone.