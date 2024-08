Emmanuel Macron pourrait désigner le futur Premier ministre ce week-end

Alors que la France attend toujours la nomination de son nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron continue de jongler entre les consultations politiques et ses engagements internationaux. Après avoir rejeté l'idée d'un gouvernement dirigé par Lucie Castets, figure de la gauche, en raison des risques de censure à l'Assemblée nationale, le chef de l'État poursuit ses discussions pour trouver la personne idéale pour Matignon. Ce choix, qui se fait désirer depuis 53 jours après les élections législatives, pourrait finalement être révélé ce week-end, juste avant la rentrée scolaire.

Pendant que le Président s’apprête à s’envoler pour la Serbie pour une visite de deux jours, les spéculations vont bon train. Des personnalités politiques telles que Renaud Muselier, président de la région PACA, ont confié que Macron dispose d’une « série de candidats potentiels« , suggérant un processus de sélection intense où les noms sont progressivement éliminés.

Parmi les suggestions les plus surprenantes, l’ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit a proposé François Bayrou pour le poste de Premier ministre, soulignant sa capacité à rassembler des personnalités de centre-gauche et de centre-droit, et à éviter d’être perçu comme un rival par des figures politiques telles que Jean-Luc Mélenchon ou Laurent Wauquiez.

En parallèle, les socialistes sont réunis à Blois pour leurs journées d’été dans un contexte de tensions internes sur la stratégie à adopter vis-à-vis d’Emmanuel Macron et de la nomination du Premier ministre. Lucie Castets, candidate de l’alliance de gauche pour Matignon, a réaffirmé son soutien par les forces du Nouveau Front populaire (NFP), bien que le PS soit divisé sur la question. Les critiques se sont intensifiées contre Olivier Faure, premier secrétaire du PS, notamment en raison de son refus de discuter d’une alternative à Matignon avec Emmanuel Macron.

Alors que des figures comme Carole Delga et Hélène Geoffroy plaident pour une participation constructive, le nom de Bernard Cazeneuve refait surface dans les discussions comme potentiel Premier ministre, un choix qui divise encore plus le parti. L’Élysée observe ces dissensions, voyant en elles la preuve d’une fracture idéologique au sein du NFP.