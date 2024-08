Education : La Région lance le dispositif « ekipaou » pour la rentrée

Afin de rendre plus accessible les filières des CAP et bac pro de l'île, la Région a officialisé le début du programme "ekipaou" qui financera la fourniture du matériel nécessaire à la formation. Une enveloppe de 1,6 million d'euros a été débloquée par la collectivité.

Cette journée de rentrée au lycée hôtelier Christian Antou, à Plateau Caillou, avait des airs de Noël pour les nouveaux élèves. Ils se sont ainsi vu distribuer le matériel qui va leur servir durant leur formation dans l’établissement des mains d’Huguette Bello, qui avait troqué son chapeau de présidente de la Région pour un bonnet de mère Noël. Les arrivants en formation boulangerie-pâtisserie se sont ainsi vu offrir une mallette avec tout l’attirail obligatoire.

« L’éducation est le cœur battant de la République »

« L’éducation est le cœur battant de la République. Elle doit être la priorité des politiques publiques. Nous nous devons de faire sauter toutes les barrières financières qui pourraient se trouver entre un jeune et le savoir. Ce lundi marque le début d’un nouveau cycle pour, avec des élèves qui s’apprêtent à préparer concours et examens, et vont envisager des études supérieures où vont chercher à s’insérer sur le marché du travail » lance la présidente de Région à son auditoire. « Près de huit élèves sur dix sont boursiers et six sur dix le sont au dernier échelon », ajoute Huguette Bello.

Pierre-François Mourier, le recteur de La Réunion, ne tari lui aussi pas d’éloge sur le lycée et la voie professionnalisante, rappelant même les « 300 millions d’euros investis par l’Académie sur un budget global de plus de deux milliards ». Ce dernier parlant même d’une « aide envers nos enfants jusqu’au bout. Vous êtes aux cœurs de nos préoccupations. Ce dispositif est bien sûr bienvenu ».

1.6 million d’euros

Avec près de 16.000 élèves dans le secondaire, les formations professionnelles représentent près de 44% des effectifs du rectorat. « Ce lycée est un lieu d’excellence, où on prépare son avenir, affute ses compétences et cultive sa passion. Avec plus de 1200 professionnels partenaires, nous avons encore le projet ambitieux de les renforcer avec les entreprises du monde de l’hôtellerie et la restauration », lance Serge Borderes, le proviseur du lycée, aux élèves et parents réunis pour ce premier jour.

L’opération coutera à la Région près de 1,6 million d’euros pour l’année 2024/2025.