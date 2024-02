Édouard Philippe : « L’école est la priorité numéro 1 »

Pour sa deuxième journée sur l'île, Édouard Philippe s'est rendu dans le Sud pour y rencontrer les maires du Tampon et de Saint-Pierre. Dans la capitale du Sud, l'ex-Premier ministre a pu découvrir le projet Cayenne mené par l'ADAPEI et sa mission envers les jeunes porteurs de handicap.

Après Montgaillard, Le Port et Le Tampon, la journée marathon d’Édouard Philippe se terminait sur Saint-Pierre afin de rencontrer Michel Fontaine et son équipe. C’est à l’ancienne école Cayenne que l’ancien Premier ministre était attendu pour lui présenter le projet Cayenne.

Porté par l’ADAPEI, l’Association Départementale d’Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales, avec le soutien de la commune, ce projet livré en 2025 prévoit la rénovation de l’ancienne école pour y accueillir des enfants porteurs de handicap, mais également un établissement et service d’aide par le travail (Esat) et un Foyer adulte occupationnel (FAO).

Un projet qui a suscité l’intérêt du maire du Havre qui s’est montré très attentif lors de la présentation. Et pour cause, il estime que « l’école est la priorité numéro 1 » afin que chacun puisse devenir un citoyen autonome, autant les élèves porteurs de handicap que les autres.

S’il maintient que le choix de l’école unique reste la priorité, Édouard Philippe a conscience que « parfois, on ne peut pas le faire. Parce que le handicap est trop lourd, parce qu’il y a trop de personnes qui ont un handicap, ce qui fait que ça désorganise une classe normale. Donc, il faut trouver des solutions et il vaut mieux être pragmatique. »

Selon lui, « c’est assez extraordinaire. Vous voyez ceux qui portent le projet, vous voyez les familles d’enfants en situation de handicap, ils sont enchantés, car ils savent que le besoin est réel. »