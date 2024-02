Edouard Philippe affûte sa droite et sa gauche pour 2027

Le combat politique pour 2027 s'ouvre déjà sans le dire. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe poursuit son tour de France des régions en tant que président de son parti Horizons. Depuis ce mardi, il part à la rencontre des élus et acteurs socio-économiques réunionnais pour se faire un aperçu des réalités locales, lui qui n'avait pas eu l'occasion d'effectuer un déplacement lorsqu'il était locataire de Matignon. Ce mercredi matin à Montgaillard Saint-Denis et aux côtés de l'adjointe Brigitte Adame et du coach Didier Wullschleger, le maire du Havre a enfilé les gants de boxe au moment de découvrir le travail mené en faveur des jeunes de l'association EPA (Ecoute-moi, Protège-moi, Aide-Moi). Sur des images de Pierre Marchal de l'agence Anakaopress.