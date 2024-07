Donald Trump touché par des tirs lors d’un meeting en Pennsylvanie

Lors de cet événement, qui marquait le dernier meeting de Trump avant la convention républicaine de lundi, des coups de feu ont retenti, provoquant la panique parmi les partisans présents. Les agents du Secret Service ont immédiatement protégé Donald Trump, le mettant au sol dans une scène diffusée en direct par de nombreuses chaînes de télévision.

Selon les autorités locales et les médias américains, le tireur présumé ainsi qu’un spectateur ont été tués. Après les tirs, Donald Trump s’est relevé, visiblement secoué mais indemne, et a été escorté jusqu’à sa voiture, saluant ses partisans avec le poing levé en signe de défi. « Laissez-moi prendre mes chaussures », a-t-on entendu l’ancien président dire à ses agents.

Le président Joe Biden a réagi en se déclarant « soulagé » de savoir que Trump était « sain et sauf ». Il a condamné fermement cet acte de violence, affirmant qu’il n’y avait « pas de place pour ce genre de violence en Amérique ».

Les répercussions de cet événement sur la campagne présidentielle sont encore difficiles à évaluer. La sécurité lors des événements de campagne est désormais au centre des préoccupations. Ce qui est certain, c’est que cet incident pourrait influencer la dynamique des prochains jours.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

— Acyn (@Acyn) July 13, 2024