Distribution en eau : St-Paul, St-André, Ste-Marie et Salazie déjà en tension

Ressource en eau : le préfet appelle à une consommation responsable

L’État réunit le premier « comité sécheresse » de la saison sèche 2024

Ce mercredi 21 août, le comité sécheresse s’est réuni sous la présidence de Jean-Paul Normand, sous-préfet de Saint-Pierre, pour analyser les prévisions météorologiques et l’état de la ressource en eau à La Réunion.

La ressource en eau est en tension dans certains secteurs

Si le mois de janvier a bénéficié de pluies excédentaires avec les systèmes Belal et Candice (+13% par rapport à la normale), les mois suivants ont été déficitaires (-31%, notamment dans l’Est et l’Oueust).

Des tensions sur la ressource en eau sont apparues dès le mois de mai dans le secteur de La Plaine / Bois de Nèfles à Saint-Paul et depuis juillet à Saint-André, Salazie et dans le secteur de l’Espérance à Sainte-Marie.

Ce déséquilibre entre la ressource disponible et les besoins risque de s’accentuer au regard des prévisions pluviométriques défavorables d’ici au mois d’octobre.

Des perturbations sur la distribution d’eau sont à prévoir

Ces prévisions météorologiques, conjuguées à une hausse des consommations liée au retour des congés de juillet-août, font craindre des perturbations dans la distribution d’eau. Les difficultés d’approvisionnement pourraient s’accentuer pour les communes déjà impactées et des tensions se développer dans d’autres secteurs, notamment Le Port, La Possession / Dos d’Âne, Les Avirons / le Tévelave et Cilaos.

Pas de restriction d’eau à ce stade, mais ayons tous une consommation responsable

En cette période inter-cyclonique sèche, il est nécessaire que l’ensemble des usagers soit sensibilisé à la maîtrise indispensable des consommations d’eau.

Dans les secteurs identifiés en tension, mais aussi plus globalement sur tout le territoire, le préfet appelle les Réunionnais et Réunionnaises à plus de sobriété, à la vigilance et à la réduction des consommations d’eau non essentielles, afin de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.

· Les mesures de précautions recommandées :

o Signaler en temps réel les perturbations d’alimentation et les fermetures de réseaux susceptibles d’être utilisés par les services de secours et de lutte contre l’incendie ;

o Favoriser les techniques d’irrigation économe en eau ;

o Réduire l’arrosage des jardins et des espaces verts ;

o Réduire ou arrêter le lavage des cours et des voiries à grandes eaux ;

o Réduire toutes les consommations d’eau pour les usages domestiques non essentiels (lavage de voiture…).

Actuellement, des arrêtés municipaux de limitation des usages sont en cours sur les territoires des communes de Saint-André, Salazie et Saint-Paul.