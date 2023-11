Diabète infantile : Déceler le syndrome cardinal pour éviter le pire

Le diabète est un fléau à La Réunion qui n’épargne malheureusement pas les enfants. Sur les cas 80.000 diabétiques recensés sur l’île, la très grande majorité sont de type 2. Mais 10 % sont atteints du diabète de type 1, celui qui peut frapper dès l’enfance et peut s’avérer mortel s’il n’est pas traité. C’est pourquoi l’ARS et le Conseil Départemental se mobilisent pour endiguer le problème et faire de la prévention auprès des familles.

Dans cet objectif, le Département a remis 70.000 euros à l’Association des Diabétiques Juniors 974 (ADJ 974). « Notre rôle, c’est de pouvoir accompagner les familles au quotidien dans la maladie. Les aider, les soutenir pour casser l’isolement et qu’on les aide à prendre en charge cette maladie au quotidien parce que ça nécessite une charge mentale », explique Edwige Le Gac, Présidente de l’ADJ 974.

« Du jour au lendemain, les familles ont un coup de massue sur la tête. Leur enfant à cette maladie qui est compliquée à gérer, où il faut des injections d’insuline, où il faut contrôler régulièrement la maladie. Donc, ça entraîne des points d’acceptation et d’adaptation de cette maladie. Il faut bien prendre en charge et si on est livré à soi-même, on ne peut pas prendre en charge correctement cette maladie », explique de son côté Jean-Marie Virapoullé, vice-président du Département.

Comment diagnostiquer le diabète chez l’enfant ?

L’année dernière, un adolescent de 16 ans est malheureusement décédé en raison d’un diagnostic et d’une prise en charge trop tardive. « Il faut que tout parent d’un jeune enfant soit en éveil (…). On a encore trop d’enfants qui arrive à l’hôpital dans des situations graves », souligne Gérard Cotellon, le directeur général de l’ARS.

C’est pourquoi l’ARS souhaite que tous les parents soient au courant des symptômes de cette maladie. Un enfant qui à tout le temps soif, qui urine beaucoup ou qui se remet à faire pipi au lit alors qu’il était propre sont des signaux d’alerte importants. Le fait de maigrir alors que l’appétit est toujours là est également à prendre en compte. » Ces 4 signes sont ce que l’on appelle le syndrome cardinal. Les symptômes de boire beaucoup et d’uriner beaucoup, c’est quasiment 97 % des cas de diabète », explique le Dr Patricia Pigeon Kherchiche, pédiatre endocrinologue.

L’apport d’insuline devient donc nécessaire sous divers modes d’administration. Cela peut se faire par injection, mais les technologies se sont développées. « L’avantage de la boucle fermée avec intelligence artificielle, c’est qu’elle aide les parents à la décision. Ce sont à peu près 180 décisions en une journée que les parents doivent prendre face aux glycémies, injecter de l’insuline, corriger les doses à insuline ou resucrer éventuellement leur enfant. Ce système permet vraiment une diminution de la charge mentale », indique la pédiatre.

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant.