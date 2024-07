Deux voleurs à la roulotte écument la Plaine des Palmistes et Salazie

Plusieurs habitants ou touristes dans l’Est de l’île ont subi ces dernières semaines des vols qui portent tous la même signature.

Ce mercredi 24 juillet, les militaires de la brigade de la Plaine des Palmistes réalisent une perquisition au domicile d’un homme suspecté d’avoir réalisé un vol à la roulotte sur un parking de la forêt de Bélouve. Si la perquisition ne permet pas de confondre l’individu dans ce fait bien précis, l’exploration de son domicile permet aux gendarmes de mettre la main sur trois cartes bancaires. Celles-ci ne lui appartiennent pas. Les gendarmes s’aperçoivent qu’elles correspondent cependant à d’autres faits commis ces derniers temps sur le parking de la forêt de Bébour et dans le secteur du gîte de Bélouve.

Grâce à la poursuite des investigations et le visionnage de différentes vidéosurveillances de plusieurs enseignes sur la commune de la Plaine des Palmistes où des achats ont été réalisés frauduleusement avec les cartes bancaires découvertes, un premier individu est identifié. Il est placé en garde à vue pour vols à la roulotte et escroqueries.

Ils font chauffer les cartes bancaires

Son placement en garde à vue et des investigations téléphoniques complémentaires permettent d’identifier un deuxième compère. Ce dernier est à son tour interpellé à son domicile, toujours à la Plaine des Palmistes, et son arrestation permet aux enquêteurs de dérouler le fil du parcours frénétique mené depuis un mois par le duo. Pas moins de sept vols sont alors à mettre à leur triste crédit.

Deux premiers vols à la roulotte portent leur signature à Salazie les 19 et 20 juin, déjà. En juillet, tout d’abord à la Plaine des Palmistes le 17 puis à Salazie le 22 et de retour à la Plaine des Palmistes le même jour, ils continuent de faire main basse sur les affaires de leurs victimes.

La trace du duo est retrouvée à la Plaine des Palmistes et à la Plaine des Cafres où les cartes bancaires subtilisées sont utilisées de manière frauduleuse dans divers commerces entre le 17 et le 23 juillet, ce dernier jour correspondant à la veille de l’arrestation du premier malfaiteur.

Les deux mis en cause font l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire et comparaîtront dans les six mois devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.