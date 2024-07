Des collégiens de la Montagne dénoncent les violences sur TikTok

L’idée d’une série de vidéos sur la prévention des violences intrafamiliales vient des gendarmes de la Maison de protection des familles (MPF), qui voulaient dépoussiérer leur catalogue d’images disponibles.

Les militaires s’adressent alors au Collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales (CEVIF), qui se tourne à son tour vers Marie Danielle Merca, une écrivaine et éditrice (La Plume et le parchemin) qui anime des studios d’écriture au collège de la Montagne et qui dirige par ailleurs un studio de création vidéo avec David Lautrette et Jimmy Huet.

«Les gendarmes nous ont dit : on a des supports assez vieillissants, filmés en France hexagonale, on se rend bien compte que les ados ne s’identifient pas. Et puis il y a les réseaux sociaux, dont il faut s’emparer. On a sollicité des professionnels pour réaliser les films, on tenait absolument à ce que ces films soient représentatifs de La Réunion », a exposé ce vendredi matin Frédéric Rousset, le président du CEVIF), lors de la présentation des vidéos aux élèves, aux parents et aux enseignants du collège du Colorado.

Grâce au soutien du Département et de l’association des chefs d’entreprise Fond’Kèr, quatre vidéos ont été réalisées en vue d’une diffusion sur le réseau social préféré des adolescents, TikTok. Les thématiques débordent du strict champ des Vif pour aborder aussi les sujets du harcèlement scolaire ou du racket. Frédéric Rousset, qui avoue en souriant avoir créé le compte TikTok du CEVIF en urgence il y a quelques heures à peine, espère tout de même que les vidéo produiront un effet viral qui dépassera le cadre de La Réunion.

Dès le mois d’août, un travail identique d’écriture et de mise en image sera réalisé avec les lycéens de Roches-Maigres (Saint-Louis), avant une nouvelle étape envisagée à Sainte-Rose.

À noter par ailleurs que certains collégiens de la Montagne ont vu un recueil de leurs nouvelles, « Kid fiction, dans l’univers de Soraya Vamp », édité dans un livre (en vrai papier) inspiré des œuvres de Marie Danielle Merca, qui a coaché les écrivains en herbe lors de ses ateliers d’écriture.