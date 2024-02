Déclarez vos armes : L’inscription sur la plateforme possible jusqu’au 31 décembre 2024

Bonne nouvelle pour les détenteurs du permis de chasse et les tireurs sportifs. La date limite pour créer un compte dans le nouveau système d'information sur les armes (SIA), initialement fixée au 30 juin 2023, a été reportée au 31 décembre 2024. L'annonce a été faite ce mercredi, à l'occasion de la venue du Service central des armes et des explosifs.

Pour rappel, les détenteurs d’armes de chasse doivent obligatoirement créer un compte personnel dans le système d’information sur les armes (SIA). Disposer d’un compte personnel est obligatoire pour acquérir ou vendre une arme depuis cette date, et pour enregistrer les armes déjà en sa possession. À La Réunion, ils sont environ 10.000 à détenir une arme à feu, déclarés du moins.

Comme l’a indiqué la directrice de cabinet de la préfecture, Parvine Lacombe, le Système d’information sur les armes a pour vocation de recenser l’ensemble des détenteurs d’armes sur l’ensemble du territoire national. Sont concernés les chasseurs mais également les tireurs sportifs. « Il faut créer son compte avant le 31 décembre 2024. Ce sont les chasseurs qui sont concernés actuellement et à partir du 27 février, les tireurs sportifs devront, eux aussi, créer leur compte dans ce SIA« , précise-t-elle.

Parallèlement à l’annonce de la prolongation de l’inscription dans le SIA, la préfecture de La Réunion a également annoncé que notre territoire allait expérimenter, à compter du 1er avril prochain, la possibilité faite aux citoyens de confier leurs armes à certains armuriers homologués pour les détruire ou de procéder à leur vente avec l’aide de l’État. Jusqu’à présent, les commissariats et les gendarmeries étaient les seules habilitées à le faire.

Une expérimentation du même type avait été menée en novembre 2022, qui a permis de recueillir plus de 150.000 armes, relate pour sa part Jean-Simon Merandat, chef du Service central des armes et explosifs (SCAE). « On estime que sur l’ensemble du territoire national, nous avons environ 4 à 5 millions d’armes non déclarées. 90 à 95% d’entre elles sont du fait d’un héritage. Ce sont nos concitoyens qui ont hérité d’une arme et qui n’ont pas fait les démarches administratives, sans doute fastidieuses. On incite ces citoyens à aller les enregistrer dans le SIA pour les conserver légalement, soit de les donner à l’État dans le cadre de ce dispositif« .

Du côté de la Fédération des chasseurs, on se dit prêt à être à disposition des chasseurs et les aider dans leurs démarches, sur ses deux sites de Saint-Denis et de Saint-Pierre :