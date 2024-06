De la pluie puis des nuages une bonne partie de la journée

Alors qu'une vigilance Jaune pour Fortes Pluies et Orages en cours sur les zones Ouest, Nord et Est est déclenchée, quelques éclaircies sont attendues en fin de journée.

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Ce dimanche est une journée de transition. En effet, la limite frontale, porteuse des précipitations les plus marquées, finit de s’évacuer par l’Est de notre île en première partie de matinée. Elle laisse cependant derrière elle un temps encore bien nuageux avec toujours quelques pluies pour la matinée. La plus nette amélioration se dessine progressivement par l’Ouest en cours d’après-midi, avec un temps devenant enfin plus sec, et des éclaircies devenant plus franches, surtout en fin de journée.

Le vent est faible en matinée et ce sont les brises qui dominent. Il faut attendre l’après-midi pour qu’il s’établisse au secteur sud. Des rafales voisines de 50 km/h sont attendues entre la Pointe au Sel et la Pointe des Galets, et de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Sur les sommets, il prend une composante Ouest, mais demeure faible.

La mer est peu agitée à l’Ouest et tout au plus agitée ailleurs, sous l’effet d’une houle d’alizé entre 1 mètre 50 et 2 mètres.