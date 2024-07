De faibles averses dans les hauts

Le bulletin du jour de Météo France :

Les petites pluies intermittentes qui humidifient l’air du côté de Sainte-Rose s’estompent rapidement au cours de la matinée. Les quelques nuages présents sur le littoral Est n’atténuent pas l’impression de beau temps sur le reste l’île avec une matinée globalement ensoleillée. Sur la pause de midi, les habituels nuages de pente prennent possession des lieux et se généralisent dans les hauts. L’après-midi, la couverture nuageuse l’emporte partout avec des débordements qui s’opèrent en direction des baies de la Possession et de Saint-Paul.

Des averses faibles et isolées se déclenchent dans l’intérieur, mais elles se font plus rares que la veille, avec toujours une préférence pour les pentes de l’ouest et la région du Volcan. La région de Saint-Pierre conserve une belle durée d’insolation et le littoral nord bénéficie également de belles éclaircies.

Les températures maximales s’échelonnent entre 24 et 27 °C sur le rivage, 18 à 22 °C sont attendus dans les cirques et 12 à 14°C au Maïdo ou au volcan.

L’alizé de secteur Est faiblit et reste sensible sur le littoral Sud et le littoral nord. La mer est agitée au déferlement d’une houle australe proche de 1 mètre 50 se renforçant vers 2 mètres en fin de journée.