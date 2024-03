Cyrille Melchior adresse ses condoléances aux proches de Joël Gauvin

« C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Joël Gauvin, illustre figure du monde sportif local.

Joël Gauvin était une personnalité remarquable qui a accompagné la structuration de la gymnastique à La Réunion, tout comme le développement de la pratique du badminton dans la micro-région ouest, notamment. La Réunion perd un passionné qui ne ménageait pas ses efforts pour que La Réunion soit une terre de sport et de champions.

En cette année où les Jeux olympiques et paralympiques auront lieu à Paris, nous aurons bien évidemment une pensée particulière pour ce Réunionnais formidable.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, j’adresse à sa famille et à ses proches mes plus sincères condoléances. »