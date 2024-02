Cyclone Belal : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour 5 communes supplémentaires

Les forces vives du territoire réunionnais, portées par Akuo et BlueFloat Energy en partenariat avec le Cluster Maritime de La Réunion et celui de la Transition Energétique Temergie, ont uni leurs efforts lors d’une matinée d’informations et d’échanges dédiée à l’éolien en mer. Cet ambitieux projet vise à positionner l’île comme un acteur majeur de la transition énergétique.