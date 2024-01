Cyclone Belal : Le point sur les routes

La Réunion alterne depuis ce dimanche matin entre passage d’averses soutenues puis temps maussade. Une alternance bien caractéristique de l’arrivée d’un cyclone. Aux quatre coins de l’île, sur vos trajets respectifs ou depuis votre domicile, vous captez ces instants et nous les faites partager. L’alerte orange permet encore de circuler mais n’entreprenez de toute façon plus de sortie autre que celles nécessaires. Vous avez été nombreux à prendre des images en sécurité depuis chez vous ou des sites habituels tels que celui des cascades ou du Barachois. Après 19 heures, tout le monde devra se confiner et ne plus prendre de risque. Prudence.