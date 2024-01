Cyclone Belal : L’alerte rouge pourrait durer jusqu’à mardi matin

Le préfet de La Réunion a annoncé du déclenchement de l'alerte rouge à partir de ce dimanche soir. Le confinement pourrait durer toute la journée de lundi et la nuit suivante.

Un événement « majeur » et « historique » est attendu pour La Réunion. Le cyclone Belal pourrait devenir intense et traverser notre île de part en part.

Le préfet de La Réunion a décidé d’activer l’alerte rouge dès dimanche à 20 heures. « La journée de lundi sera une journée durant laquelle personne, hormis les équipes de secours et d’intervention, ne doit être dehors« , annonce Jérôme Filippini qui déclare : « Le plus vraisemblable et qu’il faille se préparer à un confinement qui inclura les nuits de lundi à mardi. Le confinement partira de dimanche 20 heures à peut-être mardi matin. L’alerte pourrait être rallongée s’il y a des dégâts ou raccourcie s’il y a une bonne surprise. »