Cyclone Belal : Des messages d’alerte encore diffusés à cause de problèmes de réseau

Des Réunionnais reçoivent encore des messages d'alerte pour le passage en alerte rouge. La préfecture explique que cela est dû aux détériorations des équipements téléphoniques par le passage du cyclone Belal. Les autorités rappellent que le météore est à plus de 1.000 km de l'île et ne représente plus une menace.

Communiqué

Ne vous inquiétez pas si vous continuez à recevoir des messages FR-Alert

Le cyclone BELAL est désormais à plus de 1 000 km de La Réunion. Il ne représente plus une menace pour notre territoire. Lors du passage du cyclone sur notre île, le 15 janvier 2023. Le préfet de La Réunion a déclenché le dispositif FR-Alert (voir encadré) pour permettre d’informer rapidement la population directement sur les téléphones portables du passage en alerte rouge. Ainsi, FR-Alert a permis de sensibiliser la population présente sur le territoire réunionnais.

La détérioration de 42% des relais téléphoniques du fait du cyclone fait que certains messages sont rediffusés lors de la reconnexion progressive aux réseaux réalisée par les opérateurs de téléphonie. C’est pour cela que certains d’entre vous continuent de recevoir des alertes.

FR-Alert : qu’est-ce que c’est ? En vertu d’une directive européenne, la France a mis en place ce dispositif d’alerte qui permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable dès lors qu’elle est présente dans une zone de danger, afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger. Tout type d’évènement majeur justifiant d’alerter la population pour une mise en sécurité peut justifier l’utilisation de FR-Alert : – Événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique… ; – Biologiques et chimiques : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire… ; – Technologiques et industriels… ; – Accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens… ; – Évènement grave de sécurité publique, acte à caractère terroriste. Comment cela fonctionne ? Sous l’autorité du préfet, un message est envoyé aux opérateurs de téléphonie mobile, alors chargés de diffuser la notification, sonore ou non, sur les téléphones situés dans la zone définie. Cette notification ne nécessite aucune installation, mais le système du téléphone doit être à jour. Les coordonnées téléphoniques, comme toutes les données personnelles des usagers, ne sont à aucun moment utilisées ou récupérées par l’État pour le fonctionnement du service.

L’activité des opérateurs de télécommunications est soumise à de nombreuses réglementations, dont le Règlement général sur la protection des données (RGPD), pour protéger et encadrer l’accès aux données personnelles et notamment celles de géolocalisation.

C’est un outil utile à la gestion de crise. Le dispositif FR-Alert vient compléter le système d’alerte et d’information des populations (SAIP) qui comprend les sirènes sur certains territoires (pas à La Réunion), l’activation des médias TV et radio pour diffusion des messages d’alerte et d’information sur leurs antennes, ainsi que la mobilisation des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux. Tous ces outils complémentaires constituent une réponse adaptée à un large périmètre de risques et de menaces.

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d’information du public (CIP) reste activée de 8h à 18h en semaine au 09 70 80 90 40 pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences.