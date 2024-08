Contrôles routiers : Les conduites addictives toujours trop nombreuses

Les effectifs de la Direction Territoriale de la Police Nationale de La Réunion ont réalisé 42 opérations de sécurisation et de sécurité sur l’ensemble du département, permettant de relever 381 infractions, dont 33 délits : 7 conduites sous l’empire d’un état alcoolique et 11 défauts d’assurance. L’opération a mobilisé 173 fonctionnaires de police.

Dans le détail, les policiers ont relevé :

Conduite sous l’empire d’un état alcoolique : 07

(taux compris entre 0,40 et 1,38 mg/l d’air expiré)

Conduite sous l’emprise de stupéfiants : 05

Délit de fuite : 01

Refus d’obtempérer : 01

Défaut d’assurance : 11

Défaut de permis de conduire : 08

Au cours de ces différents contrôles, les forces de la police locale ont également procédé à la constatation de 348 autres diverses contraventions au code de la route, dont :

Conduite sous l’empire d’un état alcoolique : 01

Excès de vitesse : 237

Feu rouge/stop/priorité : 27

Défaut de contrôle technique : 08

Défaut d’équipement : 03

Défaut de port de la ceinture de sécurité : 04

Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule : 08

Franchissement de ligne continue : 06

Autres : 54

39 conduites addictives constatées par les gendarmes

Du côté de la gendarmerie, l’Escadron départemental de sécurité routière a réalisé 16 opérations de sécurité routière, permettant de constater 93 infractions. De nombreuses conduites addictives ont été relevées.

Dimanche, de 00 h à 08 h, 15 motocyclistes de l’EDSR, 3 personnels de la BTA Saint-Gilles, 1 maître-chien et 4 policiers municipaux de St-Paul ont procédé à un contrôle des conduites addictives sur le secteur de Saint-Gilles. 31 automobilistes ont été contrôlés positifs à l’alcoolémie et 6 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Trois automobilistes ont fait l’objet de procédures pour détention de stupéfiants. Deux automobilistes qui avaient refusé d’obtempérer au contrôle ont été interceptés quelques kilomètres plus loin. Le premier était sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants et circulait sous le coup d’une suspension judiciaire de son permis. Quant au second, il était sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants. Au total, 19 contrevenants se sont vu retirer leur permis.