Constitutionnalisation de l’IVG votée par le Sénat : Les réactions à La Réunion

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

En approuvant largement l’inscription dans la Constitution de »la liberté garantie » des femmes »d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse », le Sénat a ouvert la voie à l’adoption définitive du texte par le Congrès.

Ce vote, initié par l’ensemble de la gauche et des écologistes, est une victoirecollective, pour les forces de progrès, pour les associations féministes et pour toutes les femmes qui se sont battues et se battent encore pour garantir le droit de disposer de leurs corps.

Je me suis toujours tenue à la pointe de ces combats, à la fois en tant qu’élue et en tant que militante de l’Union des Femmes Réunionnaises. Je me réjouie de ce vote, qui affirme à quel point nous sommes toutes et tous attachés à cette liberté.

Je veux avoir une pensée pour toutes les femmes qui ont vécu l’abomination de la criminalisation de l’IVG. L’histoire douloureuse des femmes réunionnaises avortées et ligaturées par la contrainte ne doit pas être oubliée.

Cette constitutionnalisation attendue de l’IVG nous donne de la force. Il nous en faudra encore pour mettre fin aux discriminations et briser collectivement ce plafond de verre sous lequel tant de femmes réunionnaises sont encore assignées. Nous devons accroître notre vigilance, y mettre toujours plus de cœur et de courage !

Face à la montée des périls et des populismes, et quand les attaques portées contre les anti-droits des femmes se multiplient, cette constitutionnalisation de l’IVG par la France est aussi un message envoyé au monde entier. En renforçant les droits des femmes et des filles, c’est l’humanité entière que l’on fait progresser.

Jean Hugues Ratenon, député de La Réunion

Après le vote intervenu le 24 novembre 2022 sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, portée par la Présidente de notre groupe Mathilde Panot, et dont j’étais cosignataire, le sénat vient à son tour, hier, d’adopter cette proposition.

Des votes acquis à des très larges majorités. A l’Assemblé Nationale : 337 voix sur les 387 votants ; au Sénat : 267 voix sur 339 votants

Je me réjouis du vote des sénateurs alors que ce n’était pas gagné d’avance.

Présent à Paris cette semaine pour participer notamment à la niche du PS ce jeudi 29 février où l’on examinera des textes comme : protéger le groupe Electricité de France d’un démembrement ; encadrer les frais bancaires sur successions ; ou encore reconnaitre la responsabilité de l’Etat et indemniser les victimes du chlordécone ; j’y resterai pour participer au Congrès qui se réunira lundi à Versailles.

Ce 04 mars sera un jour Historique pour la France, les femmes. Il s’inscrira dans la continuité du combat de Simone Veil entrée au Panthéon le 1er juillet 2018.

Cette inscription de l’IVG dans le marbre de notre Constitution protège à jamais ce droit pour les femmes.

LE PLR

CONSTITUTIONNALISATION DE L’IVG : UNE VICTOIRE POUR LES FEMMES AU SÉNAT.

Le projet de loi visant à inscrire la “liberté garantie” d’avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution a été adopté par le Sénat à 267 voix contre 50 ce mercredi 28 février : le PLR se félicite de cet événement historique pour le droit des femmes à disposer librement de leurs corps.

Alors qu’ailleurs dans le monde, le droit au recours à l’IVG est menacé ou interdit, le PLR applaudit l’adoption de ce projet de loi au Sénat : l’inscription dans notre Constitution de la liberté garantie pour les femmes d’avoir recours à l’IVG conclura des années de lutte et de souffrance et, si le combat pour l’égalité est loin d’être terminé, sacrera cette liberté individuelle comme inattaquable.

Pour Huguette Bello, en tant que Présidente du PLR et en tant que militante réunionnaise pour le droit des femmes, il s’agît d’une grande victoire : les inégalités touchent plus durement les Outre-mer, et le PLR se souvient de l’histoire douloureuse des femmes réunionnaises. Dans les années soixante, ce sont des milliers de femmes qui ont subi des avortements et des stérilisations forcés : un crime d’Etat jamais reconnu qui avait pour but de contrôler la démographie de l’île en déshumanisant ces femmes, en les traitant comme du bétail. L’inscription de la liberté garantie d’avoir recours à l’IVG dans la Constitution, c’est aussi garantir aux femmes d’y avoir recours si et seulement si elles le souhaitent.

Si le PLR salue les sénateurs et les sénatrices qui pour beaucoup ont mis de côté d’anciennes convictions afin de faire ce qui était juste, il condamne et dénonce le vote des 50 élus de la chambre haute qui se sont opposés à ce projet de loi : il est inacceptable, en tant qu’élu.e de la République, de s’opposer aux avancées sociales majeures, et nauséabond de s’accrocher à la conviction que les ventres des femmes ne leur appartiennent pas.

POUR LA RÉUNION