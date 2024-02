Conditions environnementales dégradées : Le Centre Sécurité Requin appelle à la vigilance

Dans un spectacle alliant musique, théâtre et danse, l’opéra jazz « Rose et Rose » aborde avec sensibilité et originalité le thème du harcèlement scolaire. Porté par le Ker Amadeus et les danseurs de la Compagnie Véronique Asencio, ce spectacle offre une approche ludique et décalée pour sensibiliser le public à ce fléau qui touche de nombreux enfants et adolescents.