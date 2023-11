Concert de Polyphonia Orchestre en soutien du CHOR pour son projet de la Maison des Femmes et de l’Enfant

En présence de Monsieur Le Maire de Saint-Leu, Bruno DOMEN, des Lions Clubs, et du CHOR représenté par Madame PONGERARD-SINGAINY, Secrétaire Générale et Directrice en charge de la culture et du mécénat, ainsi que Mme Gwladys LARAVINE, cadre du pôle Femme-Mère-Enfant, Polyphonia Orchestre a su illuminer la soirée de plus d’une centaine de personnes.

Les bénéfices de ce concert iront en soutien du projet de la « Maison des Femmes et de l’Enfant », porté par le Centre Hospitalier Ouest Réunion, un établissement récemment certifié « Haute Qualité des Soins » par la Haute Autorité de Santé. Tout en profitant d’un moment convivial en musique, ces personnes ont donc contribué à un projet visant à : assurer l’accueil et l’évaluation pluridisciplinaire des victimes de violences intrafamiliales et conjugales

créer un environnement de soins de proximité Ensemble, continuons à œuvrer pour la construction de projet porteur de sens.