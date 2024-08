[Communiqué] Variole du singe : Ratenon interpelle l’ARS

A l’attention de Monsieur Gérard COTELLON

Directeur de l’Agence Régionale de Santé de la Réunion

Monsieur le Directeur,

La Mpox, anciennement appelée la « variole du singe » circule activement en Afrique, notamment en République Démocratique du Congo où 548 personnes sont décédées suite à la contamination par le virus.

L’OMS alerte d’ores et déjà sur une possible multiplication des cas et a déclenché son plus haut niveau d’alerte. Effectivement, le virus circule en Europe. Depuis le vendredi 16 août, le système de santé français a été placé en « état de vigilance maximale ».

Avec les nombreux déplacements, les voyages dans la zone, dans l’hexagone ou en Europe, La Réunion n’est pas à l’abri d’une contamination.

Même si nous avons encore peu d’informations sur le nouveau variant de la Mpox, nous savons qu’il est plus transmissible et plus dangereux.

Peu de Français sont vaccinés contre la variole, malgré l’épidémie de 2022.

Compte tenu de ce niveau d’alerte, La Réunion est-elle prête à faire face à ce nouveau risque épidémique ? quels sont les moyens que vous comptez déployer ? Quelles sont les solutions préventives que vous envisagez ?

Dans l’intérêt de la population, je vous prie de bien vouloir nous informer sur les préventions que vous comptez mettre en place et l’étendue que pourrait prendre une telle propagation.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus distinguée.

Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion