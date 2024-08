[Communiqué] Une rentrée Ric-Rac à Saint-Denis.

Chers Parents, Chers Personnel enseignant

Sur tout le territoire c’est le jour de la rentrée pour nos enfants après une période de vacances bien méritée.

Je souhaite ici apporter mon soutien aux parents et à l’ensemble du corps enseignant pour le travail effectué afin de préparer cette nouvelle génération aux défis futurs pour La Réunion.

Il est toutefois inadmissible que certaines écoles maternelles et élémentaires du Chef-lieu ne soient toujours pas aux normes de sécurité pour un établissement accueillant du public, et ce malgré les relances de la Commission de sécurité lors de la période 2023-2024 et du rapport de la Chambre Régional des Comptes.

Farid MANGROLIA

Tous Dionysiens