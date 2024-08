[Communiqué] SPL EDDEN : un acteur exemplaire du plan 1 million d’arbres

Le Président du Département, Cyrille Melchior, et le Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini se sont rendus ce mardi 20 août 2024 à Saint-Pierre pour une présentation des actions de la SPL EDDEN (Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels) dans le domaine de la valorisation et la préservation de l'environnement.

Ils ont été accueillis par la Présidente de la SPL, Béatrice Sigismeau, ainsi que Gilbert Rivière, directeur général de la structure. A l’occasion de cette rencontre, le Président Cyrille Melchior a pu rencontrer le personnel qui œuvre à la bonne mise en œuvre des différentes missions de l’établissement. L’occasion pour lui de saluer « l’engagement et le professionnalisme » des agents de la SPL dont la création en 2019 a été impulsée par le Département.

Cette visite a aussi permis de mettre en avant le travail et la contribution de la SPL dans le cadre du plan départemental 1 million d’arbres lancé par le Département. EDDEN s’est engagé à y participer en assurant notamment la plantation de près de 50 000 arbres cette année. Elle assure également la fourniture de plants à travers 4 pépinières, notamment la pépinière bois de fer de Saint-Pierre.

La SPL EDDEN vient d’ailleurs de décrocher le label « Plante Bleue » avec le plus haut niveau de la certification « Haute Valeur Environnementale », le niveau 3, pour son excellent travail dans le cadre de la production horticole.

Ce label atteste des bonnes pratiques éco-responsables appliquées par la SPL Edden dans 6 domaines bien précis : la gestion de l’irrigation, la stratégie de fertilisation, la protection des cultures, la gestion des déchets, la biodiversité et l’environnement et enfin les règles sociales et sociétales.

Au total, depuis le lancement du Plan départemental 1 million d’arbres en août 2019, plus de 300 000 arbres ont été plantés, permettant au Département de maintenir son objectif d’atteindre le chiffre symbolique du million d’arbres mis en terre d’ici 2027.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter sur un partenaire aussi dynamique et exemplaire que la SPL EDDEN dans nos missions environnementales. Son engagement infaillible à nos côtés démontre une fois de plus que la force du collectif est source de progrès et d’innovation », a souligné Cyrille Melchior.