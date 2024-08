C’est avec une profonde tristesse que j’apprends ce matin le décès subit de Mme Yvette Maillot, agente polyvalente à l’école de l’Espérance.

Je suis bouleversé par la disparition de cette employée âgée de seulement soixante ans, dévouée, au service des enfants, de l’école et de la collectivité.

Au nom du Conseil municipal de Sainte-Marie et en mon nom propre, j’apporte aux familles Maillot et Dalleau mes plus sincères condoléances.